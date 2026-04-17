Çin ve Vietnam, Güney Çin Denizi'nde sınır hatlarının belirlenmesi için istişareler yürütecek

Çin ve Vietnam, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarını çözmek amacıyla deniz sınırı hatlarının çizilmesi için görüşmeler yapma konusunda anlaşma sağladı. İki ülke, dostane istişareler yoluyla kalıcı çözümler arayacak.

Çin ve Vietnam, Vietnam Devlet Başkanı ve Vietnam Komünist Partisi (VKP) Genel Sekreteri To Lam'ın 14-17 Nisan'da Çin'e yaptığı ziyaretin tamamlanmasının ardından iki ülke ilişkilerinin farklı alanlarında varılan mutabakata dair ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, taraflar, iki ülke arasında egemenlik ihtilafına konu olan Güney Çin Denizi'ndeki sorunlara kalıcı çözüm bulunması için deniz sınırlarının belirlenmesine yönelik istişareler yürütülmesinde anlaştıklarını duyurdu.

Güney Çin Denizi'nde farklılıkları daha iyi yöneterek etkin şekilde çözmenin gereğine işaret edilen bildiride, tarafların, soruna dostane istişarelerle, her iki ülke için de kabul edilebilir, uluslararası hukuka uygun temel ve kalıcı bir çözüm aramakta kararlı olması, anlaşmazlıkları tırmandıracak, durumu daha karmaşık hale sokacak eylemlerden kaçınması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, tarafların, denizciliğin müşterek gelişimi için işbirliği ve Beibu Körfezi dışında kalan sularda deniz sınırlarının belirlenmesi için en kısa zamanda somut ilerleme sağlamak üzere istişareler yürütmekte anlaştığı ifade edildi.

Güney Çin Denizi'nde somut ve etkin davranış kurallarının en kısa zamanda hayata geçirilmesinin önemine işaret edilen bildiride, tarafların, Çin ve ASEAN ülkeleri arasında 2022'de imzalanan Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Kuralları Deklarasyonu'nun tam ve etkin uygulanmasını teşvik etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı 2. Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Vietnam'ın yanı sıra Filipinler, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD ve müttefikleri de karşı çıkıyor.

Çin, son yıllarda bölgedeki ihtilaflı sularda Filipinler ile sık sık sürtüşmeler yaşarken; Vietnam ile gerilimlerin azalması dikkati çekiyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
