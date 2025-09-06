Haberler

Çin ve Uruguay Medya İşbirliği Güçleniyor

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Kunming'de düzenlenen forumda Uruguay Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Ofisi Müdürü Martin Lees ile görüşerek medya işbirliğinin önemini vurguladı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

KUNMİNG, 6 Eylül (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 2025 Küresel Güney Medya ve Düşünce Kuruluşu Forumu kapsamında Uruguay Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Ofisi Müdürü Martin Lees ile bir araya geldi.

Fu cuma günkü görüşmede iki ülke liderlerinin stratejik rehberliği altında Çin ve Uruguay ilişkilerinin son yıllarda verimli sonuçlar elde ettiğini kaydetti.

Diplomatik ilişkilerde medya işbirliğinin önemini vurgulayan Fu, Xinhua'nın Uruguay Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Ofisi, Uruguay medyası ve düşünce kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Çin-Uruguay işbirliğine ilişkin olumlu haberler yayınlamaya ve Küresel Güney'in sesini duyurmaya hazır olduğunu söyledi.

Fu, Uruguay'daki daha fazla medya kuruluşunun Xinhua tarafından önerilen Küresel Güney Ortak İletişim Ortaklığı Ağı'na katılması temennisinde de bulundu.

Lees ise foruma davet için Xinhua'ya teşekkür ederek, ziyaretinin medya ve düşünce kuruluşları arasındaki alışverişi güçlendirmeye ve Küresel Güney'in sesini yaymaya yardımcı olmasını umduğunu ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı ve Yunnan eyaletinin ortaklaşa düzenlediği forumun bu yılki etkinliği 5-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İlk forum geçen yıl kasım ayında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
