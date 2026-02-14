Çin Dışişleri Bakanı: Çin-Ukrayna İlişkilerinin İstikrarlı ve Sağlıklı Gelişimi Sürdürülmeli

MÜNİH, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile Ukrayna'nın ikili ilişkilerde doğru yönde ilerlemesi ve ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, cuma günü Münih Güvenlik Konferansı marjında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

Çin-Ukrayna ticaretinin geçtiğimiz yıl istikrarlı şekilde geliştiğini kaydeden Wang, bu gelişme sayesinde Çin'in Ukrayna'nın en büyük ticaret ortağı ve en büyük ithalat kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirtti. Wang ayrıca iki ülke arasında hükümetler arası işbirliği komitelerinin çeşitli toplantılarının art arda düzenlendiğini ve bunun her iki halka da fayda sağladığını söyledi.

Wang, Ukrayna kriziyle ilgili olarak son dönemde çeşitli diyalog girişimlerinin yoğun şekilde yürütüldüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çin'in tutumunun tutarlı olduğunu ve her daim Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından ortaya konulan dört ilkeye bağlı kaldığını vurgulayan Wang, Çin'in nesnel ve adil pozisyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü ve barış görüşmelerini aktif şekilde teşvik ettiğini ifade etti.

Wang, krizin siyasi yollarla en kısa sürede çözüme kavuşturulması için yapıcı bir rol oynamak üzere Ukrayna ile iletişimi sürdürmeye ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Sybiha ise tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ve Ukrayna'daki Çin vatandaşları ile Çinli şirketlerin güvenliği ile meşru hak ve çıkarlarını korumak için somut önlemler alacaklarını söyledi. Sybiha, Çin'in tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne tutarlı şekilde saygı göstermesini ve barış görüşmelerini teşvik etmeye yönelik olumlu çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini kaydeden Sybiha, Çin'in en kısa sürede ateşkesin sağlanması ve kapsamlı bir barışa ulaşılması yönünde önemli bir rol oynamasını temenni etti.