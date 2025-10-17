Çin ve Singapur Arasındaki İkili İşbirliği Görüşmeleri

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing (sağda), Çin'in başkenti Beijing'de Singapur Aile ve Sosyal Kalkınma Bakanı Masagos Zulkifli ile bir araya geldi, 15 Ekim 2025. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)