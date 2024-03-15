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Çin ve Rusya, Sibirya Kaplanlarını Korumak İçin Ortak Araştırma Laboratuvarı Kurdu

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Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Ormancılık Üniversitesi'nde Sibirya kaplanını koruma amaçlı bir Çin-Rus ortak araştırma laboratuvarı kuruldu. Laboratuvar, yaban hayat ekolojisi ve yönetimi, Sibirya kaplanı besleme ve yetiştirme ve yaban hayat genetiği gibi araştırma alanlarını kapsıyor.

HARBİN, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Kuzeydoğu Ormancılık Üniversitesi'nde Perşembe günü Sibirya kaplanını koruma amaçlı bir Çin-Rus ortak araştırma laboratuvarı kuruldu.

Her iki taraftan 20'yi aşkın uzmanın yer aldığı laboratuvar, Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi'ne bağlı Kedigiller Araştırma Merkezi ile Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı A.N.Severtsov Ekoloji ve Evrim Enstitüsü tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Laboratuvar, yaban hayat ekolojisi ve yönetimi, Sibirya kaplanı besleme ve yetiştirme ve yaban hayat genetiği gibi araştırma alanlarını kapsıyor.

Amur kaplanı olarak da bilinen ve çoğunlukla Rusya'nın Uzak Doğu bölgesi ile Çin'in kuzeydoğusunda yaşayan Sibirya kaplanları, dünyada en fazla tükenme tehlikesi altında bulunan türlerden biri. 20'nci yüzyılın sonunda Çin'de yalnızca 10'dan biraz fazla vahşi Sibirya kaplanının yaşadığı düşünülüyordu.

Uluslararası Zooloji Bilimleri Derneği'nden yardımcı araştırmacı Liu Ming, kaplanların Çin ve Rusya arasında sık sık yer değiştirmesi nedeniyle iki taraf arasındaki işbirliğinin hayati önem taşıdığını söyledi.

İki ülke 2010 yılında Sibirya kaplanları ve Amur leoparlarını korumak için bir işbirliği anlaşması imzalamıştı. Amur leoparı da dünyada en fazla tükenme tehlikesi altında olan kedigillerden biri.

Laboratuvar uzman komitesi direktörü Jiang Guangshun, laboratuvarın nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasıyla ilgilenen uluslararası bir bilimsel araştırma ekibi oluşturacağını, Sibirya kaplanlarının korunmasına ilişkin teorik ve teknik etkileşimleri daha da derinleştireceğini ve veri paylaşımını güçlendireceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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