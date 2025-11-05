Haberler

Çin ve Rusya Maliye Bakanları Ankara'da Toplandı

Güncelleme:
Çin ve Rusya maliye bakanları, Beijing'de düzenlenen 11. Çin-Rusya Maliye Bakanları Diyalog Toplantısı'nda makroekonomik durum, yerel mali yönetim ve ikili işbirlikleri gibi konuları ele aldı.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ve Rus mevkidaşı Anton Siluanov, Çin'in başkenti Beijing'de 11. Çin-Rusya Maliye Bakanları Diyalog Toplantısı'na eş başkanlık etti.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre taraflar, salı günkü toplantıda makroekonomik durum ve politikalar, yerel mali yönetim ve düşünce kuruluşları arasındaki işbirliğinin yanı sıra G20, BRICS ve çok taraflı finans kurumları çerçevesindeki ikili işbirlikleri de dahil olmak üzere bir dizi konu hakkında derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdi ve çeşitli alanlarda mutabakata vardı.

Toplantıya her iki ülkeden maliye bakanlığı yetkilileri de katıldı.

