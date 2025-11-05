Çin ve Rusya Maliye Bakanları Ankara'da Toplandı

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ve Rus mevkidaşı Anton Siluanov, Çin'in başkenti Beijing'de 11. Çin-Rusya Maliye Bakanları Diyalog Toplantısı'na eş başkanlık etti.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre taraflar, salı günkü toplantıda makroekonomik durum ve politikalar, yerel mali yönetim ve düşünce kuruluşları arasındaki işbirliğinin yanı sıra G20, BRICS ve çok taraflı finans kurumları çerçevesindeki ikili işbirlikleri de dahil olmak üzere bir dizi konu hakkında derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdi ve çeşitli alanlarda mutabakata vardı.

Toplantıya her iki ülkeden maliye bakanlığı yetkilileri de katıldı.