Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi, Rusya Devlet Başkanı Putin İçin Karşılama Töreni Düzenledi
BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret amacıyla Çin'e gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nun doğu kapısının dışındaki meydanda karşılama töreni düzenledi. İki lider, törenin ardından Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.
Kaynak: Xinhua