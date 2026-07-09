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Albüm: Çin-Rusya "2026 Ortak Deniz" Tatbikatı Sürüyor

Albüm: Çin-Rusya '2026 Ortak Deniz' Tatbikatı Sürüyor
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Çin ve Rus donanmaları, Qingdao kenti yakınlarında gerçek silah ve mühimmat kullanarak 'Ortak Deniz-2026' tatbikatına başladı. Tatbikat, birlik intikali, liman planlaması ve deniz operasyonları aşamalarını içeriyor.

KAİFENG DESTROYERİNİN GÜVERTESİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmalarına ait gemiler, perşembe günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kenti yakınlarında belirlenen bölgelerde gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı deniz tatbikatlarına başladı.

Söz konusu faaliyetler, pazartesi günü başlayan ve birliklerin intikali, liman merkezli planlama ve deniz operasyonları olmak üzere üç aşamadan oluşan "Ortak Deniz-2026" tatbikatının bir parçası.

Tatbikata katılan Çinli ve Rus personel, deniz aşaması öncesinde birbirlerinin donanma gemilerini ziyaret etmek de dahil olmak üzere karada bir dizi etkileşim etkinliği gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua
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