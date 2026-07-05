Albüm: Çin ve Rusya Donanmalarının Ortak Deniz Tatbikatı İçin Hazırlıklar Sürüyor

QİNGDAO, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmaları, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin liman kenti Qingdao yakınlarındaki deniz ve hava sahasında Joint Sea-2026 adlı deniz tatbikatı düzenleyecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, her iki taraftan bazı birliklerin tatbikatın ardından Pasifik Okyanusu'ndaki ilgili bölgelerde ortak deniz devriyesi gerçekleştireceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua