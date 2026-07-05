Haberler

Çin ve Rusya Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatı Düzenleyecek

Çin ve Rusya Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatı Düzenleyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ve Rusya donanmaları, Qingdao yakınlarında Joint Sea-2026 tatbikatı düzenleyecek. Tatbikatın ardından Pasifik'te ortak deniz devriyesi yapılacak.

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmaları, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin liman kenti Qingdao yakınlarındaki deniz ve hava sahasında Joint Sea-2026 adlı deniz tatbikatı düzenleyecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, her iki taraftan bazı birliklerin tatbikatın ardından Pasifik Okyanusu'ndaki ilgili bölgelerde ortak deniz devriyesi gerçekleştireceği belirtildi.

Tatbikatın iki ordu arasındaki yıllık işbirliği planının bir parçası olduğunu belirten bakanlık, güvenlik sorunlarına ortaklaşa yanıt vermeyi ve bölgesel barış ile istikrarı korumayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın

Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar

Koku sebebiyle yapılan kontrolde ağaca asılı ceset bulundu

Kokunun geldiği ağaçlık alana girince korkunç manzarayla karşılaştılar
250. yıl kutlamalarında Trump'tan dikkat çeken mesaj: ABD asla komünist bir ülke olmayacak

Trump'tan ABD'nin 250. yıl kutlamalarına damga vuran mesaj
İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı

İntihar anonsuyla harekete geçti, ambulans şoförünün mücadelesi duygulandırdı
Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi