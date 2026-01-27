Haberler

Çin Savunma Bakanı, Rus Mevkidaşı ile Görüştü

Güncelleme:
Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Rus mevkidaşı Belousov ile yapılan video konferansta iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmek için çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.

Dong salı günkü görüşmede, küresel güvenlik ve istikrara olumlu enerji katmak amacıyla, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı samimiyetle hayata geçirmek, stratejik koordinasyonu güçlendirmek, işbirliği içeriğini zenginleştirmek, iletişim mekanizmalarını iyileştirmek ve çeşitli risk ve zorluklarla başa çıkma yeteneğini ortaklaşa geliştirmek üzere Rusya'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Belousov ise ordular arasında stratejik istişareleri güçlendirmeye, ortak operasyonlar ve personel eğitimi gibi alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve ikili stratejik koordinasyonu bir üst seviyeye taşımaya istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
