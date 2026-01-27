Çin Savunma Bakanı, Rus Mevkidaşı ile Görüştü

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.

Dong salı günkü görüşmede, küresel güvenlik ve istikrara olumlu enerji katmak amacıyla, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı samimiyetle hayata geçirmek, stratejik koordinasyonu güçlendirmek, işbirliği içeriğini zenginleştirmek, iletişim mekanizmalarını iyileştirmek ve çeşitli risk ve zorluklarla başa çıkma yeteneğini ortaklaşa geliştirmek üzere Rusya'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Belousov ise ordular arasında stratejik istişareleri güçlendirmeye, ortak operasyonlar ve personel eğitimi gibi alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve ikili stratejik koordinasyonu bir üst seviyeye taşımaya istekli olduklarını ifade etti.