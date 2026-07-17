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Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanlarından, ABD ve İran arasında "derhal ateşkes" çağrısı

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar, ABD ile İran arasında derhal ateşkes sağlanması ve diyaloğa dönülmesi çağrısı yaptı. İki bakan, Orta Doğu'daki durumun kötüleşmesinden endişe duyduklarını belirterek taraflara kapsamlı bir barış anlaşması için müzakere çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ve İran arasında "derhal ateşkesin sağlanması" ve diyaloğun yeniden başlatılması çağrısı yaptı.

Global Times'ın Çin Dışişleri Bakanlığının görüşmeye ilişkin açıklamasına dayandırdığı habere göre Vang, Çin'in Şanghay kentinde Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü.

Buna göre Orta Doğu'da mevcut gidişatın kötüleşmesinden duyulan endişeyi dile getiren bakanlar, ABD ve İran arasında "derhal ateşkesin sağlanması" çağrısında bulundu.

Washington ve Tahran yönetimlerine "derhal düşmanlıkların durdurulması, zorlukların aşılması, temas ve diyaloğa geri dönülmesi" çağrısı yapan bakanlar, iki ülkeden de müzakereler yoluyla kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşılmasını istedi.

Vang görüşmede, iki ülke arasında Pakistan'ın arabuluculuk rolünden memnuniyet duyduklarını kaydederek, mutabakat zaptının "zor kazanıldığını" bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, "Barış ulaşılabilir durumda, kaybetmeyi göze alamayız ya da elimizden kayıp gitmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
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