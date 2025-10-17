Haberler

Çin ve Myanmar Arasında Suç Örgütü ile Mücadele

Güncelleme:
Çin, Myanmar'da Çin vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında Xu Laofa liderliğindeki suç örgütüne karşı yapılan davanın duruşmasını gerçekleştirdi. 57.000'den fazla Çin vatandaşı gözaltına alındı ve örgütün yasadışı kazanımı 1,1 milyar yuan olarak belirlendi.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın kuzeyinde Çin vatandaşlarını hedef alan suçlarla mücadeleye yönelik iki ülke arasındaki işbirliği çerçevesinde Xu Laofa diye de bilinen Xu Faqi liderliğindeki suç örgütüne karşı açılan davanın açık duruşması kısa süre önce Çin'deki bir mahkemede yapıldı.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, şu ana kadar Myanmar'ın kuzeyinde dolandırıcılık vakalarına karıştığından şüphelenilen 57.000'den fazla Çin vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.

Soruşturmalar, Xu'nun lideri olduğu örgütün 2019 yılından bu yana Myanmar'ın kuzeyindeki Kokang'da nüfuzunu kullanarak telekom dolandırıcılığına karışan gruplarla işbirliği yaptığını ortaya koydu. Telekom veya internet dolandırıcılığı amacıyla art arda 14 yerleşke inşa eden veya kiralayan ve çok sayıda personeli işe alan grubun, Çin vatandaşlarını hedef aldığı tespit edildi.

Soruşturmalarda Xu'nun, 400'den fazla örgüt militanı ile telekom dolandırıcılığında kullanılan söz konusu yerleşkelere silahlı koruma sağladığı ve böylelikle arka plandaki finansörlerin, örgütün alt düzeydeki üyelerini şiddet kullanarak kontrol etmesi, istismar etmesi ve darp etmesi ve hatta öldürmesine imkan sağladığının ortaya konulduğu kaydedildi.

Hakkında dolandırıcılık, kasıtlı yaralama, yasadışı alıkoyma ve gasp gibi çok sayıda suç iddiası bulunan Xu'nun liderliğindeki suç örgütünün, 3.400'den fazla kişiyi dolandırdığı ve 1,1 milyar yuan (yaklaşık 155 milyon ABD doları) tutarında yasadışı kazanç elde ettiği belirtildi.

Çin polisi Eylül 2023'te Kokang'da faaliyet gösteren örgüt hakkında özel bir soruşturma başlatmış, Çin- Myanmar kolluk kuvvetleri işbirliği mekanizması yoluyla Myanmar polisi 30 Ocak 2024'te Xu'yu yakalayıp Çinli yetkililere teslim etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
