Çin-Mısır Ortak Hava Tatbikatı Başlıyor

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) - Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin ve Mısır'ın ağustos ortasından eylül başına kadar Mısır'da ortak hava tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

Chen cuma günü yaptığı açıklamada, "Medeniyetin Kartalları-2026" isimli tatbikatın, iki ülke hava kuvvetleri arasında düzenlenen ikinci eğitim faaliyeti olduğunu söyledi.

Sözcü, tatbikatların hava muharebe taktikleri, hava üstünlüğü operasyonları, muharebe arama kurtarma faaliyetleri ile kuvvet kullanımı tatbikatlarına odaklanacağını belirtti.

Chen, tatbikatın Çin ile Mısır arasındaki karşılıklı güveni ve geleneksel dostluğu pekiştireceğini, iki ordu arasındaki tatbiki işbirliğini derinleştireceğini ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua