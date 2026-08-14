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Çin-Mısır Ortak Hava Tatbikatı Başlıyor

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Çin ve Mısır, ağustos ortasından eylül başına kadar Mısır'da 'Medeniyetin Kartalları-2026' adlı ikinci ortak hava tatbikatı düzenleyecek. Tatbikat hava muharebe taktikleri, hava üstünlüğü ve arama kurtarma odaklı olacak, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek.

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) - Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin ve Mısır'ın ağustos ortasından eylül başına kadar Mısır'da ortak hava tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

Chen cuma günü yaptığı açıklamada, "Medeniyetin Kartalları-2026" isimli tatbikatın, iki ülke hava kuvvetleri arasında düzenlenen ikinci eğitim faaliyeti olduğunu söyledi.

Sözcü, tatbikatların hava muharebe taktikleri, hava üstünlüğü operasyonları, muharebe arama kurtarma faaliyetleri ile kuvvet kullanımı tatbikatlarına odaklanacağını belirtti.

Chen, tatbikatın Çin ile Mısır arasındaki karşılıklı güveni ve geleneksel dostluğu pekiştireceğini, iki ordu arasındaki tatbiki işbirliğini derinleştireceğini ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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