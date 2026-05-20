Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Liberyalı Mevkidaşı ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Liberyalı mevkidaşı Sara Beysolow Nyanti ile bir araya geldi. Wang, sıfır gümrük vergisi uygulamasıyla ticareti artırmak istediklerini belirtirken, Nyanti tek Çin ilkesine bağlılıklarını ve Çin'in desteğini takdir ettiklerini ifade etti.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Liberyalı mevkidaşı Sara Beysolow Nyanti ile bir araya geldi, 19 Mayıs 2026.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang salı günkü görüşmede, karşılıklı faydaya dayalı işbirliği potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla, sıfır gümrük vergisi uygulamasının getirilerinden tam olarak yararlanmak ve iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmak üzere Liberya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Nyanti ise tek Çin ilkesini kararlılıkla savunduklarını, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını belirterek, bu yöndeki taahhütlerini iç mevzuatlarında güvence altına aldıklarını ifade etti. Nyanti, Çin tarafından Liberya'nın kalkınmasına ve pandemiyle mücadelesine verilen uzun süreli desteği takdir ettiklerini belirtti. Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

