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Çin ve Küba Arasındaki Stratejik İşbirliği Derinleşiyor

Çin ve Küba Arasındaki Stratejik İşbirliği Derinleşiyor
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Çin Komünist Partisi'nin liderlerinden Li Xi, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile yaptığı görüşmede, Çin-Küba ilişkilerinin güçlenmesi ve ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşası için kararlılık vurguladı.

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Li Xi, 4. Çin-Latin Amerika Forumu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Beijing'de bulunan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Disiplin Denetleme Komisyonu Sekreteri olan Li, pazartesi günkü görüşmede ortak geleceğe sahip bir Çin-Küba topluluğunun inşasının, iki ülke liderinin stratejik kılavuzluğunda yeni sonuçlar vermeye devam ettiğini söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Küba arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümü olduğunu hatırlatan Li, Çin'in her zaman olduğu gibi Küba'yı ulusal koşullarına uygun bir sosyalist kalkınma yolu izleme konusunda kararlılıkla destekleyeceğini vurguladı.

Li, Küba ile siyasi karşılıklı güveni derinleştirmeye, etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmeye, stratejik işbirliğini artırmaya ve iki parti ve ülke arasındaki özel dostluk ilişkilerinin sürekli gelişimini teşvik etmeye istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Rodriguez ise Küba'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği büyük destek için Çin'e teşekkür etti. Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarının altını çizen Rodriquez, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri derinleştirme ve Latin Amerika-Çin ilişkilerinin gelişimini desteklemeye istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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