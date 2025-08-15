Çin ve Kamboçya Dışişleri Bakanları İşbirliği Toplantısında Bir Araya Geldi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ile Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı için bir araya geldi.

KUNMİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi (sağda), 10. Lancang- Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Çin'in Yunnan eyaletinin Anning kentinde bulunan Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ile bir araya geldi, 14 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Gao Yongwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
