Çin ve Japonya İlişkilerinde Yeni Dönem: Wang Yi ve İşiba Görüştü

TOKYO, 22 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, karmaşık uluslararası durum ve küresel zorluklar karşısında Çin ve Japonya'nın, karşılıklı güven ve işbirliğini artırarak dünyaya daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik getirmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, söz konusu açıklamayı cuma günü Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile gerçekleştirdiği toplantıda yaptı.

İşiba'nın göreve gelmesinin ardından Çin ve Japonya'nın ikili ilişkileri geliştirme sürecini yeniden başlattığını kaydeden Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve İşiba'nın Peru'nun başkenti Lima'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki karşılıklı fayda temelli stratejik ilişkiyi kapsamlı şekilde ileri götürme konusunda mutabık kaldığını ve Çin-Japonya ilişkilerinin gelişiminin yönünü belirleyip ivmesini artırdığını belirtti.

Wang, Çin ve Japonya'nın önemli etkiye sahip iki ülke olarak Asya için daha iyi bir gelecek inşasında birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Bir deniz kanalıyla birbirinden ayrılan komşular olarak birbirine içten davranma, iyi niyeti sürdürme ve uyumu devam ettirmenin, komşuluğun doğru şekli olduğunu kaydeden Wang, Japonya tarafının Çin-Japonya Ortak Bildirisi'nin de aralarında bulunduğu iki ülke arasında imzalanan dört siyasi belgede yer alan ilkelere riayet etmesi, ikili ilişkilerin siyasi ve yasal temelini koruması ve tarihi konular ve Taiwan sorunu konusundaki önemli siyasi taahhütlerini ciddiyetle yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.

İşiba ise Japonya ve Çin arasında imzalanan dört siyasi belgenin önemini tümüyle kabul ettiklerini, Çin'in dile getirdiği pozisyonlara saygı duyduklarını ve ikili ilişkilerin gelişimini ileriye götürmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Çin'le etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.