Çin ve İrlanda Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Çin ve İrlanda Arasındaki İşbirliği Güçleniyor
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Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Li Hongzhong, İrlanda Parlamentosu'na yaptığı ziyarette, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla işbirliği ve yasama etkileşimini teşvik etme konularında görüşmelerde bulundu.

DUBLİN, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Li Hongzhong, İrlanda'nın başkenti Dublin'de İrlanda Parlamentosu'nun alt kanadı Dail'in Meclis Başkanı Verona Murphy ile bir araya geldi, 15 Mayıs 2025.

Li, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin İrlanda Parlamentosu ile dostane etkileşimi sürdürmeye, ikili işbirliğini teşvik edecek uygun yasal ortamı birlikte oluşturmaya ve Çin-İrlanda ilişkilerinin gelişimini ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

İrlandalı yetkili ise hükümetin Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini, tek Çin ilkesine bağlı olduğunu, açık ve serbest ticareti desteklediğini ve yasama organları arasındaki etkileşimi güçlendirerek İrlanda ve Çin arasında karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğine katkıda bulunmaya istekli olduğunu belirtti.

Li ve beraberindeki heyetin çarşamba günü başlayan ziyareti, cumartesi günü sona erdi. (Fotoğraf: İrlanda Parlamentosu/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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