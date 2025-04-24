Çin ve İran Dışişleri Bakanlarından Nükleer Program Görüşmesi

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geldi. İki bakan, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede İran nükleer programına ilişkin son gelişmeleri derinlemesine ele aldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, her zaman İran nükleer programı konusunun siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu ve kötü amaçlı güç kullanımına ve yasadışı tek taraflı yaptırımlara karşı çıktığını vurguladı.

İran'ın nükleer silah geliştirmeme konusunda verdiği taahhüdü takdirle karşıladıklarını ve nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı duyduklarını belirten Wang, İran'ın ABD dahil tüm taraflarla diyalog kurmasını ve istişare ve müzakereler yoluyla meşru haklarını korumasını desteklediğini ifade etti. Wang, bu durumun nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin korunmasına katkı sağlayacağını ve bölgesel barış ve istikrarı güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Erakçi ise İran'ın nükleer meselesinin siyasi ve diplomatik yollardan çözüme kavuşturulmasında Çin'in oynadığı önemli ve yapıcı rolden övgüyle bahsederek Çin ile yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.