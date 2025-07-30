Çin ve Interpol'den Sınır Aşan Suçlarla Mücadele İçin İşbirliği Çağrısı

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Valdecy Urquiza ile salı günü Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi. Wang görüşmede, sınır aşan suçlarla mücadele başta olmak üzere işbirliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in çok taraflı kolluk çerçevelerinde Interpol'ün öncü rolünü kararlılıkla desteklediğini vurgulayan Wang, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni hayata geçirmek ve 94. Interpol Genel Kurulu'nun başarıyla düzenlenmesi için örgütle işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Wang, insanlık için evrensel güvenliğin hakim olduğu ortak bir gelecek inşa etmek amacıyla, her iki tarafın da uluslararası suçlarla mücadele ve kolluk kapasitesinin artırılması gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmesi çağrısında bulundu.

Urquiza ise tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ve riskleri ile zorlukları ortaklaşa ele almak üzere Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.