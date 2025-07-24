Çin ve Hindistan Arasındaki Seyahatler Kolaylaşıyor

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Çin vatandaşlarına turist vizesi vermeye yeniden başlayacağını duyurmasıyla birlikte iki ülke arasındaki seyahatleri kolaylaştırmak için iletişim ve istişarelerin devam edeceğini açıkladı.

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin ile Hindistan arasındaki seyahatleri daha da kolaylaştırmak üzere iletişim ve istişareyi sürdüreceklerini söyledi.

Hindistan, 5 yıl aradan sonra 24 Temmuz'dan itibaren Çin vatandaşlarına turist vizesi vermeye yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Çarşamba günkü basın toplantısında Hindistan'ın söz konusu kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan Guo, "Bu olumlu hamleyi not ediyoruz" dedi. Sözcü, sınır ötesi seyahatlerin kolaylaştırılmasının herkes için faydalı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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