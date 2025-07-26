Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Mekong Nehri'nde Ortak Devriye Faaliyeti Gerçekleştirdi

KUNMİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Laos, Myanmar ve Tayland kolluk kuvvetlerinin Mekong Nehri'nde yürüttüğü 155'inci ortak devriye faaliyeti cuma günü sona erdi.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin kamu güvenliği departmanına göre dört gün üç gece boyunca 700 kilometreden fazla su alanını kapsayan devriyeye 4 ülkeden 7 gemi ve 100'den fazla kolluk personeli katıldı.

Ban Xiangkok gibi sulak alanlarda ortak kara ve su denetimleri içeren devriye kapsamında, dört ülkenin yetkili birimleri Tayland'ın Chiang Saen kentinde bilgi paylaşım toplantısı düzenledi. Lancang-Mekong havzasındaki güvenlik durumunun analiz edildiği, ortak kolluk deneyimleri ile gelecekteki önceliklerin ele alındığı toplantıda taraflar çeşitli konularda uzlaşmaya vardı.

Çin, Laos ve Myanmar, acil kurtarma ve muhabere koordinasyon yeteneklerini daha da geliştirmek amacıyla Ban Xiangkok gibi su alanlarında ortak garnizon eğitim tatbikatları da gerçekleştirecek.

Çin'de Lancang Nehri olarak bilinen Mekong Nehri, sınır ötesi taşımacılık için hayati önem taşıyan bir su yolu. Çin, Laos, Myanmar ve Tayland da Aralık 2011'den beri nehirde ortak devriye faaliyetleri yürütüyor.