Çin ve Brezilya İlişkileri Güçleniyor

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya ile karşılıklı stratejik güveni güçlendirmeye, birbirlerini kararlılıkla desteklemeye ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, perşembe günü Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin-Brezilya ilişkilerinin, tarihinin en iyi döneminde olduğunu belirten Wang, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatın uygulanmasını hızlandırmak ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmek üzere Brezilya ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Vieira ise Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in iki hafta önce Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini hatırlatarak, bu görüşmeden dolayı müteşekkir olduklarını söyledi.

Uluslararası ticaretin günümüzde büyük belirsizliklerle yüz yüze olduğunu ve çok taraflılığın ciddi zorluklarla karşılaştığını kaydeden Vieira, BRICS ülkelerinin yakın koordinasyonu sürdürmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Vieira, çok taraflı ticaret sistemini destekleme ve Dünya Ticaret Örgütü'nün reformunu teşvik etme yollarını araştırarak, Çin ve ilgili taraflarla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Brezilya'nın BRICS'in dönem başkanlığı görevini tam olarak yerine getirdiğini ve Rio de Janeiro Zirvesi'nin başarıyla yapılmasını sağlayarak Küresel Güney ülkeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini teşvik ettiğini kaydeden Wang, Brezilya'nın çabalarını büyük takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Uluslararası konjonktürde yaşanan karmaşık değişikliklere işaret eden Wang, Brezilya ile koordinasyonu güçlendirmeye, BRICS ülkeleriyle işbirliği yaparak tek taraflılık ve zorbalığa karşı direnmeye, gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını korumaya ve küresel yönetişim sisteminin reformu ve iyileştirilmesini teşvik etmeye hazır olduklarını belirtti.