Çin ve Avustralya Askeri İlişkilerini Görüştü

Çin Genelkurmay Başkanı Liu Cınli ile Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı David Johnston, ikili askeri ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı. Görüşmede, savunma diyaloğunun güçlendirilmesi ve ortak ilgi alanları üzerinde duruldu.

Çin Genelkurmay Başkanı Liu Cınli ve Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı David Johnston, ikili askeri ilişkiler ile uluslararası ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan, Liu ve Johnston'un telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada ikilinin, Çin-Avustralya ilişkileri ve askeri ilişkiler, uluslararası ve bölgesel güvenlik durumları ve ortak ilgi alanları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ve savunma diyaloğunu güçlendirme ve ikili askeri ilişkilerin gelişimini teşvik etme konusunda anlaştığı aktarıldı.

Öte yandan Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iki ülke arasındaki şeffaflığın ve iletişimin gerekliliği vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Johnston'un mevkidaşı ile görüşmesinde, ülkesinin bölgedeki gerginliğin tırmanma riskinden kaçındığını dile getirdiği ve uluslararası hukuka uymanın gerekliliğinden bahsettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
