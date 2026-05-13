Xinhua Enstitüsü Raporu: Çin ve Arap Ülkeleri İşbirliğini İlerletme Konusunda Büyük Fırsatlarla Karşı Karşıya

Xinhua Enstitüsü'nün yayımladığı rapora göre, Çin ve Arap ülkeleri enerji, teknoloji, eğitim ve turizm gibi alanlarda işbirliğini artırma fırsatlarına sahip. Geleneksel ve yenilenebilir enerji projelerinde işbirliği öne çıkıyor.

KAHİRE, 13 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nün yayımladığı raporda, Çin ve Arap ülkelerinin önünde çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinin ilerletilmesine yönelik büyük fırsatlar bulunduğu belirtildi.

Enstitü, "Yeni Dönemde Çin-Arap İşbirliğinin Getirdiği Kazanım, Fırsat ve Beklentiler" başlıklı raporu çarşamba günü Kahire'de yayımladı.

Rapora göre enerji alanında yaşanan küresel dönüşüm karşısında bu eğilime uygun hareket ederek, yeni enerji alanındaki işbirliğini yeni bir büyüme faktörü olarak konumlandıran Çin ve Arap ülkeleri, hem geleneksel enerji ve yenilenebilir enerjinin koordineli gelişimiyle hem de teknoloji ve projeler yoluyla karşılıklı olarak birbirine güç vermeyle öne çıkan bir modeli şekillendirmeye başladı.

Geleneksel petrol ve doğalgaz ticaretinde üst düzey işbirliğini sürdüren iki taraf, hidrojen enerjisi ve güneş enerjisi gibi alanlarda işbirliğini de önemli ölçüde hızlandırdı.

Raporda Çin'in, toplam kurulu kapasitesi 3 milyon kilovatı aşan Arap ülkelerindeki yenilenebilir enerji projelerine katılma konusunda Çinli enerji şirketleri ve finansal kurumlarını desteklediği de kaydedildi.

Rapora göre iki tarafın, endüstriyel kapasite inşası, bilimsel ve teknolojik inovasyon, eğitim ve turizm gibi alanlardaki işbirliği de güçlü bir ivme sergiliyor.

Kaynak: Xinhua
