Haberler

Çin ve Abd, Uyuşturucuyla Mücadele Konusunda Toplantı Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ile ABD arasında uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan 11. toplantıda iki taraf, uyuşturucu durumu, yasadışı içeriğin kaldırılması ve kara para aklama önlenmesi konularında işbirliğini güçlendirmek için görüş alışverişinde bulundu.

BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Uyuşturucuyla mücadelede istihbarat paylaşımı konusunda Çin ile ABD arasındaki toplantıların 11'incisi, her iki ülkenin ilgili bakanlıklarından heyetlerin katılımıyla 10-12 Şubat tarihlerinde ABD'de gerçekleştirildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, toplantıda iki tarafın, uyuşturucuyla ilgili durum, yasadışı çevrimiçi içeriklerin kaldırılması, ortak vakalara ilişkin soruşturmalar, kimyasalların kontrol ve yönetimi ve uyuşturucuyla ilgili vakalarda kara para aklamanın önlenmesi konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Son gelişmeler hakkında birbirlerine bilgi veren taraflar, görüş ve öneri paylaşımında bulunarak, gelecekteki işbirliği alanlarını belirledi.

Heyetler, uyuşturucuyla mücadelede sağlam, derinlemesine ve tatbiki işbirliğini eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde ilerletme konusunda da uzlaştı.

İstihbarat paylaşımına odaklanan toplantıların ilki 2002 yılında düzenlenmişti. İki ülkenin uyuşturucu kontrolü makamları tarafından dönüşümlü olarak düzenlenen toplantılar, uyuşturucuyla mücadele alanında ikili kurumsal işbirliği için önemli bir platform işlevi görüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var