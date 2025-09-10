Çin ve ABD Savunma Bakanları Görüşme Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Dong, salı günkü görüşmede açık tutumu korumanın, iletişimi ve işbirliğini sürdürmenin ve eşitlik, saygı ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerine dayanan sağlam ve istikrarlı bir Çin-ABD askeri ilişkisi kurmanın zorunluluk teşkil ettiğini söyledi.

Birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstermenin önemine dikkat çeken Dong, güç kullanarak "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde olan ayrılıkçı güçleri destekleme ve Çin'i kontrol altına almak üzere Taiwan'ı kullanma girişimlerinin ya da bu yöndeki müdahalelerin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade etti.

Dong, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak için bölgedeki diğer ülkelerle çalışmaya kararlı olduklarını ve bazı ülkelerin ihlal veya provokasyon eylemlerine ve bölge dışındaki bazı ülkelerin sorun çıkarma girişimlerine kararlı şekilde karşı çıktıklarını belirtti.

Çin'in her daim kendi kalkınmasına odaklanıp meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunduğunu kaydeden Dong, Çin'i kontrol altına alma ve caydırma eylemlerinin başarılı olamayacağını ve Çin'in içişlerine müdahalenin sonuç vermeyeceğini sözlerine ekledi.

İki taraf ortak ilgi alanlarına giren konularda da görüş alışverişinde bulundu.