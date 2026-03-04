Çin: Çin ve ABD Karşılıklı Saygı ve Barış İçinde Bir Arada Yaşama İlkelerine Bağlı Kalmalı

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumunun sözcüsü Lou Qinjian, iki büyük ülke olarak Çin ve ABD'nin birbirlerine saygı duyması, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğini hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Lou çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, ikili işbirliği için daha geniş alan yaratmak amacıyla her düzeyde iletişimi çeşitli kanallar aracılığıyla güçlendirmek üzere ABD ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Lou, Çin'in kendi ilke ve kırmızı çizgilerine bağlı kalarak, egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını vurguladı.

Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık oturumunun perşembe günü başlaması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua