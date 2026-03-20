Çin: ABD ile Diyalog ve İletişimi Güçlendirmek İçin İstişare Mekanizmasını Kullanacağız

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Çin ve ABD'nin, diyalog ve iletişimi güçlendirmek üzere ekonomik ve ticari istişare mekanizmasını iyi değerlendirmeyi sürdürme konusunda mutabık kaldığını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, Çin ile ABD arasında Paris'te gerçekleştirilen ekonomik ve ticari görüşmelerin son turu hakkında değerlendirmelerde bulundu. He, her iki tarafın da gümrük vergisi düzenlemeleri, ikili ticaret ve yatırımların teşvik edilmesi ve önceki görüşmelerde varılan mutabakatın sürdürülmesi gibi karşılıklı ilgi alanlarına giren konularda samimi, derinlemesine ve yapıcı istişarelerde bulunduğunu belirtti.

He, "Bazı hususlarda yeni uzlaşılara varıldı. Ayrıca iki taraf da istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldı" dedi.

He, iki tarafın, ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmeye yönelik çalışma mekanizmalarının oluşturulmasını değerlendirme, Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasından iyi yararlanmaya devam etme, diyalog ve iletişimi güçlendirme, farklılıkları uygun şekilde yönetme ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sürdürülebilir ve istikrarlı büyümesini desteklemek üzere tatbiki işbirliğini genişletme konusunda anlaştığını ifade etti.

