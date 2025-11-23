Çin ve ABD Deniz Güvenliği Üzerine Görüşmeler Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin ve ABD, 18-20 Kasım tarihlerinde ABD'nin Hawaii eyaletinde Çin-ABD Askeri Deniz Danışma Anlaşması (MMCA) 2. Çalışma Grubu toplantısı ve 2025 Yıllık Konferansını gerçekleştirdi.

Çin donanması yaptığı açıklamada, görüşmelerin eşitlik ve saygı temelinde yapıldığını ve iki tarafın başta Çin ve ABD'nin deniz ve hava güvenliği olmak üzere samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Açıklamaya göre, taraflar deniz ve havada meydana gelen tipik karşılaşma vakalarını gözden geçirdi, Hava ve Deniz Karşılaşmalarında Güvenlik Davranış Kuralları'nın uygulanmasını değerlendirdi ve iki ülke arasındaki deniz askeri güvenliğini iyileştirmek için alınacak önlemleri görüştü.

Taraflar ayrıca, 2026 çalışma grubu toplantısının gündem maddeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Her iki taraf da MMCA mekanizmasının iki ordunun ön saflardaki güçlerinin daha profesyonel ve güvenli şekilde etkileşim kurmasına, yanlış anlamaları azaltmasına, yanlış değerlendirmeleri önlemesine ve riskleri yönetmesine yardımcı olduğu konusunda uzlaştı.

Çin, egemenliğini ve güvenliğini tehlikeye atabilecek, seyir veya uçuş özgürlüğü bahanesiyle gerçekleştirilecek her türlü eyleme karşı olduğunu yineledi.

Açıklamada, Çin'i hedef alan her türlü ihlal, provokasyon veya yakın keşif faaliyetine de kararlılıkla karşı çıkılacağı vurgulandı. Çin'in, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toprak bütünlüğü ile denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği ve bölgesel barış, istikrar ve refahı koruyacağı ifade edildi.