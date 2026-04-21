Çin Başbakan Yardımcısı: Çin ve ABD Geniş İşbirliği Alanı ve Ortak Çıkarlara Sahip

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin ile ABD'nin işbirliği için geniş bir alana ve kapsamlı ortak çıkarlara sahip olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan He, pazartesi günü ABD'li danışmanlık firması Albright Stonebridge Grubu'nun kıdemli danışmanı Myron Brilliant ile bir araya geldi.

Çin'de temel göstergelerin nispeten sağlam büyüme kaydetmesiyle ekonominin yılın ilk çeyreğinde iyi bir başlangıç yaptığını kaydeden He, bunun Çin ekonomisinin sahip olduğu güçlü direnç ve istikrarı gösterdiğini ifade etti.

He, grubun Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmedeki aktif rolünü sürdürmesini beklediklerini dile getirdi.

Brilliant ise ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkinin sağlam ve istikrarlı olmasının, hem her iki ülkeye hem de dünyaya fayda sağladığını belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin daha da derinleştirilmesini teşvik etmek için köprü rolü üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

