Çin, Yeni İnternet Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi

Çin, Hainan eyaletindeki fırlatma alanından Uzun Yürüyüş-8A roketi ile 20. alçak yörge internet uydusunu başarıyla fırlattı.

WENCHANG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle uzaya yeni bir internet uydu grubu gönderdi.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan cuma günü yerel saatle 03.48'de fırlatılan roket, 20. alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngesine başarılı bir şekilde yerleştirdi.

Kaynak: Xinhua
