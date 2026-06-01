Çin, İlk Kez Fırlatılan Uzun Yürüyüş-12b Roketiyle Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi
JİUQUAN, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-12B Y1 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.
Pazartesi günü Beijing saatiyle 16.40'ta fırlatılan roketle Qianfan Uydu Kümesi için bir ağ uyduları grubu önceden belirlenmiş yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.
Uzun Yürüyüş roket serisinin 641. görevi olma özelliği taşıyan fırlatmayla, Uzun Yürüyüş-12B roketi ilk kez uzaya gönderilmiş oldu.
Kaynak: Xinhua