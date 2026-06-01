Çin, İlk Kez Fırlatılan Uzun Yürüyüş-12b Roketiyle Uydu Grubunu Uzaya Gönderdi

Çin, kuzeybatısındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden Uzun Yürüyüş-12B Y1 taşıyıcı roketini başarıyla fırlattı. Roket, Qianfan Uydu Kümesi için bir grup ağ uydusunu önceden belirlenmiş yörüngelere yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 641. görevi ve Uzun Yürüyüş-12B'nin ilk uzay görevi oldu.

JİUQUAN, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-12B Y1 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden başarılı bir şekilde uzaya gönderdi.

Pazartesi günü Beijing saatiyle 16.40'ta fırlatılan roketle Qianfan Uydu Kümesi için bir ağ uyduları grubu önceden belirlenmiş yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.

Uzun Yürüyüş roket serisinin 641. görevi olma özelliği taşıyan fırlatmayla, Uzun Yürüyüş-12B roketi ilk kez uzaya gönderilmiş oldu.

