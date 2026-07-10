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Çin, Taşıyıcı Roketin Birinci Kademesini İlk Kez Kontrollü Şekilde Geri Kazandı

Çin, Taşıyıcı Roketin Birinci Kademesini İlk Kez Kontrollü Şekilde Geri Kazandı
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Çin, Uzun Yürüyüş-10B taşıyıcı roketini Hainan'daki Wenchang Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan başarıyla fırlattı ve bir taşıyıcı roketin birinci kademesinin kontrollü şekilde geri kazanımını ilk kez gerçekleştirdi.

1. ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Uzun Yürüyüş-10B taşıyıcı roketinin fırlatma görüntüleri

Çin, Uzun Yürüyüş-10B taşıyıcı roketini cuma günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderdi ve bir taşıyıcı roketin birinci kademesinin ilk kez kontrollü şekilde geri kazanımına imza attı.

ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, Uzun Yürüyüş-10B taşıyıcı roketini cuma günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderdi ve bir taşıyıcı roketin birinci kademesinin ilk kez kontrollü şekilde geri kazanımına imza attı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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