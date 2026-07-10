Çin, Taşıyıcı Roketin Birinci Kademesini İlk Kez Kontrollü Şekilde Geri Kazandı

1. ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Uzun Yürüyüş-10B taşıyıcı roketinin fırlatma görüntüleri

Çin, Uzun Yürüyüş-10B taşıyıcı roketini cuma günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderdi ve bir taşıyıcı roketin birinci kademesinin ilk kez kontrollü şekilde geri kazanımına imza attı.

ANONS (Türkçe): Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin, Uzun Yürüyüş-10B taşıyıcı roketini cuma günü ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderdi ve bir taşıyıcı roketin birinci kademesinin ilk kez kontrollü şekilde geri kazanımına imza attı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua