Çin Uzaya Yeni Bir Test Uydusu Gönderdi
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2C roketi ile Yuanzheng-1S uydusunu başarıyla fırlattı ve hedef yörüngeye yerleştirdi.
JİUQUAN, 27 Mart (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir test uydusu fırlattı.
Cuma günü Beijing saatiyle 12: 11'de Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi ve rokete bağlı Yuanzheng-1S (Keşif-1S) üst kademesi ile fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 635. uçuş görevi oldu.
