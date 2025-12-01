Çin Uzaya Yeni Şıcien Sınıfı Uydu Gönderdi

Çin, uydu teknolojilerinin test edilmesi ve yörünge uygulamaları geliştirilmesinde kullanılan Şıcien sınıfı bir uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, "Şıcien-28" uydusu, Long March 7 taşıyıcı roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 611'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştirilen Şıcien uyduları, uzay çevresinin izlenmesi ve yörünge uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılıyor.

Adı, "uygulama" anlamına gelen Şıcien uydu programının, Çin'in yörünge teknolojilerini test ettiği Şıyan (deney) ve Çuangşin (yenilik) gibi diğer uydu programlarında erken geliştirme aşamasında olan teknolojilerin uygulamaya geçirilmesine yönelik platform işlevi gördüğü tahmin ediliyor.

Uydu programı, bazı fırlatışların duyurulmadığı, yörüngede konumu belirtilmeyen bağlı uyduların varlığı ve uyduların diğer uyduları yakından incelemek veya sürüklemek amacıyla temas yakınlığında manevralar yaptığı gerekçesiyle zaman zaman eleştirilere konu oluyor.