Çin Uzaya İki Yeni Uydu Gönderdi

Çin, Hainan adasındaki Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden uzaya Shijian-29A ve Shijian-29B adlı iki yeni uydu fırlattı. Uydular, uzay hedeflerinin tespitinde yeni teknolojilerin doğrulanmasında kullanılacak.

WENCHANG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin çarşamba günü ülkenin güneyindeki Hainan adasının kıyısındaki Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden uzaya iki yeni uydu fırlattı.

Beijing saatiyle sabah 06.40'ta Uzun Yürüyüş-7A taşıyıcı roketiyle fırlatılan Shijian-29A ve Shijian-29B uyduları, önceden belirlenen yörüngeye başarıyla yerleşti.

Uydular, esas olarak uzay hedeflerinin tespiti ile ilgili yeni teknolojilerin doğrulanmasında kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisi taşıyıcı roketlerin 623'üncü görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
