Çin'de Yeniden Kullanılabilir Ticari Uzay Aracı Lihong-1 Y1 Test Uçuşunu Tamamladı

Güncelleme:
Çin'in Lihong-1 Y1 uzay aracı, alt yörüngesel uçuş testi görevini tamamladı. Yeniden kullanılabilir faydalı yük kapsülü, güvenli iniş gerçekleştirdi ve uzay turizminde yeni bir dönemin başlangıcını müjdeledi.

JİUQUAN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'de uzay turizmi için tasarlanan Lihong-1 Y1 adlı uzay aracı, ülkenin kuzeybatısında gerçekleştirilen alt yörüngesel uçuş testi görevini tamamladı.

Paraşütlü sistem yardımı ile güvenli şekilde iniş gerçekleştiren yeniden kullanılabilir faydalı yük kapsülü, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'ne geri götürüldü.

Uzay aracının geliştiricisi Çinli ticari havacılık ve uzay şirketi CAS Space'e göre, pazartesi günü gerçekleştirilen uçuş testiyle, atmosfere yeniden girişte yavaşlama sisteminin çalıştığı ortaya konularak, yeniden kullanılabilir faydalı yük modülünün işlevsel olduğunu doğrulandı. Böylelikle uzay aracının alt kademesinin hassas iniş kontrol teknolojisi sergilenerek, gelecekteki uzay turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesinin önü açılmış oldu.

Yaklaşık 120 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilen Lihong-1 Y1, düşük fırlatma maliyetleri, yüksek esneklik düzeyi ve deneysel faydalı yükleri geri kazanma kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Lihong-1 Y1, faydalı yüklere yönelik 300 saniyeden fazla süren oldukça stabil ve çok işlevli bir deneysel ortam da sağlayabiliyor.

Kaynak: Xinhua
