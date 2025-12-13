Albüm: Çin, Dear-5 Deney Aracını Uzaya Gönderdi

JİUQUAN, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin cumartesi günü bir uzay deney aracı ve bir uydu taşıyan Kuaizhou-11 Y8 taşıyıcı roketini uzaya fırlattı.

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 09.08'de fırlatılan roket, taşıdığı yükleri planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirdi.

Beijing merkezli ticari uzay şirketi AZSPACE tarafından geliştirilen, kargo taşıma kapasitesine sahip bir uzay platformu olan DEAR-5 uzay aracı, 300 kilogram yük taşıyabiliyor. Uzay aracı, en az bir yıl boyunca yörüngede operasyonlarını sürdürebiliyor ve deney verilerini Dünya'ya iletebiliyor.