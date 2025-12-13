Albüm: Çin, Dear-5 Deney Aracını Uzaya Gönderdi
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-11 Y8 roketi ile uzay deney aracı ve uydu fırlattı. Uzay aracı DEAR-5, 300 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip ve bir yıl boyunca yörüngede operasyon yapabilecek.
JİUQUAN, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin cumartesi günü bir uzay deney aracı ve bir uydu taşıyan Kuaizhou-11 Y8 taşıyıcı roketini uzaya fırlattı.
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saatiyle 09.08'de fırlatılan roket, taşıdığı yükleri planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirdi.
Beijing merkezli ticari uzay şirketi AZSPACE tarafından geliştirilen, kargo taşıma kapasitesine sahip bir uzay platformu olan DEAR-5 uzay aracı, 300 kilogram yük taşıyabiliyor. Uzay aracı, en az bir yıl boyunca yörüngede operasyonlarını sürdürebiliyor ve deney verilerini Dünya'ya iletebiliyor.