Üye Girişi
Haberler

Çin, Uzaktan Algılama Verilerini Halkın Kullanımına Açtı

Çin, Uzaktan Algılama Verilerini Halkın Kullanımına Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, GEOVIS Bulut Açık Platformu ile uzaktan algılama verilerini halka sunarak akıllı tarım, çevre koruma ve doğal afet uyarıları gibi alanlarda destek sağlamayı amaçlıyor.

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin, uzaktan algılama verileri de dahil olmak üzere bir dizi havacılık ve uzay bilgi uygulama hizmetini halkın kullanımına açmak amacıyla açık bulut platformunu uygulamaya soktu.

Cuma günü açılan GEOVIS Bulut Açık Platformu'nun akıllı tarım, çevre koruma, şehir planlaması, trafik izleme ve doğal afet uyarıları gibi alanlarda destek sağlaması bekleniyor.

Kullanıcıların havacılık ve uzay bilgi hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak şekilde tasarlanan platformda bitki örtüsü ekolojisi, su kaynakları, toprak ve atmosfer gibi temel parametreler için yaygın uzaktan algılama ürünleri de sunuluyor.

Çin, son yıllarda yörüngeye daha fazla uydu yerleştirerek yüksek çözünürlüklü Dünya gözlem sistemlerinde sürekli ilerleme kaydetti. Ülkenin uzaktan algılama veri toplama kapasitesi ve mevcut kaynakları da büyük ölçüde geliştirildi.

Uzaktan algılama uydu teknolojisi, uzayı ve zamanı kapsama ve yüksek hassasiyetli bilgi elde etme konusundaki benzersiz yeteneği sayesinde birçok sektöre güç katıyor.

Kara, meteoroloji ve deniz uydularından oluşan bir Dünya gözlem sisteminin kurulmasıyla, Çin'in uzaktan algılama uyduları nicelik ve nitelik açısından küresel olarak ileri bir seviyeye ulaşmış durumda.

2022 yılı sonu itibarıyla Çin'in yörüngede faaliyet gösteren 294 sivil uzaktan algılama uydusu bulunuyor. Bunların 189'u ticari uydu olup, toplamın yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor. Ticari uzaktan algılama uyduları, Çin'in sivil uzaktan algılama uydularının ana bileşeni konumunda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

Bakan Fidan'dan tedirgin eden savaş çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum

 Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi

Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi
Birinin 3, diğerinin 4 çocuğu vardı! Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti

Yasak aşk, kiralık dairede korkunç sonla bitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kayserispor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kayserispor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kayserispor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kayserispor FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (KAYSERİSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Fenerbahçe nereden izlenir? Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.