Çin Uluslararası İthalat Fuarı Shanghai'da Başladı

SHANGHAİ, 5 Kasım (Xinhua) -- Dünya çapında ithalat temalı ulusal düzeyde ilk fuar olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın sonuncusu Shanghai'da başladı.

Çin Başbakanı Li Qiang, çarşamba günü 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı ve Hongqiao Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada eşitlik ve karşılıklı faydanın korunması ve meşru ortak çıkarların temelinin sağlamlaştırılması gerektiğini belirterek, uluslararası eşitlik ve adaletin korunması çağrısında bulundu.

Li, Çin'in Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin uluslararası ekonomi ve ticaret alanlarında uygulanmasını teşvik etmek ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün bulunduğu çok taraflı ticaret sistemini geliştirmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Li, kısa süre önce Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel oturumunda kabul edilen 15. Beş Yıllık Plan'a (2026-2030) ilişkin tavsiyeler belgesinin, önümüzdeki dönemde Çin'in ekonomik ve sosyal gelişimini daha fazla güvence altına aldığını söyledi. Li, Çin'in, yüksek kaliteli kalkınmayı ilerleteceğini ve küresel ekonomik büyümeye yeni ve önemli katkılar sağlayacağını, ülkenin yüksek standartlı açılımını kararlılıkla teşvik edeceğini, kurumsal açılımı istikrarlı şekilde genişleteceğini ve hizmet sektörünün açılımını hızlandırmak için pilot programları ilerleteceğini belirtti.

Tarihindeki en büyük sergi alanına ve rekor sayıda katılımcıya sahip olan ve "Yeni Çağ, Ortak Gelecek" temasıyla düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 155 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 4.108 yurtdışı katılımcıyı ağırlıyor. Fuarın toplam sergi alanı ise 430.000 metrekareyi aşıyor.

10 Kasım'a kadar sürecek olan fuarda 461 yeni ürün, teknoloji ve hizmet ilk kez tanıtılacak.

Shanghai'da düzenlenen Hongqiao Uluslararası Ekonomi Forumu'nda da 2025 Dünya Açıklık Raporu ve Dünya Açıklık Endeksi açıklanacak.