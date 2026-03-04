Haberler

Albüm: Çin Ulusal Halk Kongresi'nin Yıllık Oturumu Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi
Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumu başlayacak. Oturumun bilgilendirmesi, sözcü Lou Qinjian tarafından yapıldı.

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumunun sözcüsü Lou Qinjian, çarşamba günü başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında oturuma ilişkin bilgi verdi.

Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık oturumunun perşembe günü başlaması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
