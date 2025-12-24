Çin: Ukrayna Yaptırım Konusundaki Hatalarını Derhal Düzeltmeli

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Ukrayna'ya hatalarını derhal düzeltme çağrısında bulunarak, Çinli işletmeler ve Çin vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını söyledi.

Lin salı günü başkent Beijing'de düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin uygulanacak yeni yaptırımlara ilişkin açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zelenskiy, Çin vatandaşları da dahil olmak üzere Rusya'ya destek veren kişi ve kuruluşlara yönelik bir dizi yeni yaptırımın yakında hayata geçirileceğini duyurmuştu.

Lin, uluslararası hukuku ihlal eden ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlara her daim karşı çıktıklarını vurguladı.

Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını teşvik amaçlı süregiden çabalarda Çin'in üstlendiği role de değinen Lin, Ukrayna krizinin başlangıcından bu yana Rusya ve Ukrayna da dahil olmak üzere ilgili tüm taraflarla yakın iletişim halinde olduklarını ve ateşkesin sağlanması, silahlı çatışmaların sona erdirilmesi ve barış görüşmelerinin ilerletilmesi konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

"Uluslararası toplum, Çin'in sergilediği çabaları açıkça görmektedir" diyen Lin, barışa olanak sağlayan tüm çabaları desteklediklerini ve bu konuda yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini belirtti.