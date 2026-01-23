Haberler

Çin: Ukrayna Krizinin Çözümü Diyalog ve Müzakereden Geçiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Ukrayna krizinin çözümünde diyalog ve müzakerenin tek doğru yol olduğunu belirtti. Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinden oluşan üçlü grup, güvenlik konularını ele almak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nde toplanacak.

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Ukrayna krizinin çözümünde diyalog ve müzakerenin, tek doğru yol olduğunu söyledi.

Basına yansıyan haberlere göre, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinden oluşan üçlü çalışma grubunun güvenlik konularını ele alacak ilk oturumu cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak.

Guo cuma günkü basın toplantısında Ukrayna krizine ilişkin tutumlarının tutarlı ve net olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor

Nakiti olmayan vatandaşın başvurduğu sisteme düzenleme geliyor
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

İşte Türkiye'nin en iyi üniversiteleri
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı

MHP'li Adan'ı çıldırtan AK Partili vekilin kim olduğu ortaya çıktı