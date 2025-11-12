Haberler

Çin, Üç Yeni Uçak Gemisiyle Donanmasını Güçlendiriyor

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, ülkenin donanmasına üç yeni uçak gemisi eklemesiyle ulusal egemenliğin daha iyi korunacağını belirtti. Fujian uçak gemisi, elektromanyetik fırlatma rampalarıyla donatılmış ilk gemi olarak hizmete girdi.

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin donanmasının envantere giren üç uçak gemisiyle daha da güçlendiğini ve bu gelişmenin ülkenin ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü daha güçlü şekilde korunmasını sağlayacağını ifade etti.

Chen, çarşamba günkü basın toplantısında Çin'in elektromanyetik fırlatma rampalarıyla donatılmış ilk uçak gemisi olan Fujian'ın kısa süre önce resmen hizmete girmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Liaoning ve Shandong'un ardından Fujian uçak gemisinin de hizmete girmesinin, ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesinde önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Chen, "Üç uçak gemisinin envantere girmesi, Çin'in savunma ve askeri gelişiminde önemli bir başarıya işaret ediyor. Ayrıca silahlı kuvvetlerin dünya standartlarında yeteneklere doğru ilerlemesinde sağlam adımlar atıldığını gösteriyor" dedi.

Sözcü bu artan güç kapasitesinin, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumaya ve Çin'in kutsal topraklarını ihlal etmeye veya bölmeye çalışan her türlü gücü veya planı engellemeye hizmet edeceğini kaydetti.

Fujian'ın hizmete girişi Taiwan'da da geniş yankı buldu. Adadaki bazı medya organları, geminin anakaranın yüksek kaliteli üretim kapasitesi ve savunma yeteneklerinde kayda değer bir ilerlemeye işaret ettiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel


