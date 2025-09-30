Çin, Trump'ın Gazze Planını Destekledi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin, İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini bildirirken "Filistin'i Filistinlileri yönetmesi" ilkesini savunduklarını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin sorusu üzerine, Trump'ın İsrail güçlerinin Gazze'den aşamalı çekilmesini, bir geçiş yönetimi ile güvenlik düzenlemelerini içeren planına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlgili taraflara, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulama ve Gazze'de tam bir ateşkes sağlama çağrısı yapan Sözcü Guo, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani krizin en kısa sürede giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Guo, "Çin, Filistinlileri Filistin'in yönetmesi ilkesini savunuyor ve iki devletli çözümü destekliyor. Filistin sorununa en erken tarihte adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması için yılmadan çaba göstermeye ve dünyanın geri kalanıyla birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.