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Çin, Tianwen-3 Mars Görevinde Uluslararası İşbirliği İmkânları Sunuyor

Çin, Tianwen-3 Mars Görevinde Uluslararası İşbirliği İmkânları Sunuyor
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Çin Ulusal Uzay İdaresi, Tianwen-3 Mars örneği getirme görevini uluslararası işbirliği ile ilerletme çağrısı yaptı. Görev, 2028'de fırlatılacak ve Mars'ta yaşam izleri araştırılacak.

SHANGHAİ, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi, Tianwen-3 Mars örneği getirme görevi kapsamında uluslararası işbirliği fırsatları sunduklarını belirterek, küresel ortaklara Mars keşif ve araştırmalarını ortaklaşa ilerletme ve insanlığın Kızıl Gezegen'e dair bilgi birikimini derinleştirme çağrısı yaptı.

İdarenin perşembe günü yaptığı açıklamada Çin'in gezegen keşif programının önemli bir parçası olan Tianwen-3 görevinin 2028 yılı civarında fırlatılmasının planlandığı belirtildi.

İdare, Shanghai'da düzenlenen Çin Uzay Günü töreninde Tianwen-3 uzay aracının uluslararası işbirliğine 20 kilogram kaynak ayıracağını duyurdu.

İdarenin Mars örneği getirme görevinde baş tasarımcı olarak görev yapan Liu Jizhong, daha önce yaptığı açıklamada mevcut roketlerin taşıma kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle görev için iki roketin fırlatılacağını, bu amaçla iki adet Uzun Yürüyüş-5 taşıyıcı roketinin kullanılacağını söyledi.

Görevin birincil bilimsel hedefi, yaşam izleri aramak olarak belirlendi. Diğer keşif konuları arasında Mars iklimi ve evrimi, Mars jeolojisi ve gezegenin iç süreçleri yer alacak.

Liu, Mars'tan örnek getirmenin, Apollo programından bu yana teknik açıdan en zorlu uzay keşif görevi olduğunu ve daha önce böyle bir örnek alma işleminin gerçekleştirilmediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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