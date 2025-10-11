Çin, Tayvanlı Askeri Personel İçin 1400 Dolar Ödül Açıkladı

Çin, "ayrılıkçılığı kışkırtma, istihbarat toplama ve psikolojik savaş operasyonları yürütmekle" suçladığı 18 Tayvanlı askeri personelin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere yaklaşık 1400 dolar ödül verileceğini duyurdu.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Fucien eyaletinin Şiamen şehri polisi, Tayvan'ın "askeri psikolojik savaş birimi" üyesi olarak tanımladığı 18 Tayvanlı askeri personelin fotoğraflarını ve kimlik bilgilerini paylaştı.

Söz konusu kişileri "ayrılıkçılığı kışkırtma, istihbarat toplama ve psikolojik savaş operasyonları yürütmekle" suçlayan polis, bu kişilerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri paylaşan kişilere yaklaşık 1400 dolar ödül verileceğini duyurdu.

Polis, bu kişilerin, "Çin'i kötülemek amacıyla internet sayfası kurmak, ayrılıkçılığı teşvik eden video oyunları üretmek ve kamuoyunu manipüle etmek için dış güçlerle koordinasyon kurmak" gibi faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Lai Ching-te, dün Çin'den gelebilecek askeri tehdide karşı Ada'nın savunma kapasitesini güçlendireceklerini açıklamıştı.

Çin- Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.