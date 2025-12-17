Çin: Diğer Ülkelerle Yürüttüğümüz Normal Savunma İşbirliği Üçüncü Bir Ülkeyi Hedef Almamaktadır
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Tayland ve Kamboçya ile yapılan savunma işbirliğinin geçmişte normal seyrinde devam ettiğini ve bu işbirliğinin herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almadığını açıkladı.
BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, geçmişte Tayland ve Kamboçya ile normal bir savunma işbirliği yürüttüklerini söyledi. Guo, herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almayan söz konusu işbirliğinin, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır çatışmasıyla da hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.
Sözcü çarşamba günkü basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Xinhua / Güncel