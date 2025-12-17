Çin: Diğer Ülkelerle Yürüttüğümüz Normal Savunma İşbirliği Üçüncü Bir Ülkeyi Hedef Almamaktadır

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, geçmişte Tayland ve Kamboçya ile normal bir savunma işbirliği yürüttüklerini söyledi. Guo, herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almayan söz konusu işbirliğinin, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır çatışmasıyla da hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.

Sözcü çarşamba günkü basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.